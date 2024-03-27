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برلمانيون وساسة ومحامون روس يطالبون بفتح تحقيق في جرائم الغرب ضد روسيا

2024-03-27

موسكو-سانا

طالب برلمانيون وساسة ومحامون روس وكالات إنفاذ القانون في العديد من الدول، بفتح تحقيق في جرائم الغرب من تنظيم وتمويل هجمات إرهابية ضد روسيا.

وقالت عضو الدوما يانا لانتراتوفا على “تلغرام” بحسب ما نقل موقع آر تي: قامت مجموعة من نواب مجلس الدوما، وسياسيون ومحامون محترفون بالتوقيع على وثيقة تسعى لفتح تحقيق في الأعمال الإرهابية التي ترتكبها الولايات المتحدة، إلى جانب دول الناتو وأجهزة المخابرات بأوكرانيا، وتنفذها على الأراضي الروسية أو ضد مصالحها.

وتطرقت الرسالة إلى الهجمات الإرهابية التي تم ارتكابها في السنوات الأخيرة.

ووجهت الرسالة إلى مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، ولجنة التحقيق التابعة لروسيا الاتحادية، ومكتب العدل الاتحادي في ألمانيا، ووزارات العدل في الولايات المتحدة الأمريكية وقبرص وفرنسا.

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