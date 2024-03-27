تكريم 84 عاملاً وعاملة في فرع مخابز الحسكة

الحسكة-سانا

كرمت محافظة الحسكة اليوم 84 عاملاً وعاملة في مخبز الحسكة الأول في مدينة الحسكة تقديراً لجهودهم.

وقال محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح خلال التكريم الذي جرى في قاعة الشرف في مبنى المحافظة: “إن التكريم يأتي في إطار تقدير جهود العاملين في المخابز كونهم يعملون في ظروف صعبة ويبذلون جهوداً مضاعفة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، فهم يكرسون وقتهم وجهدهم من أجل تأمين الرغيف للمواطنين بمواصفات وجودة عالية”.

من جانبه نوه أمين فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس تركي عزيز حسن بدور العمال في تأمين الخبز للمواطن في مختلف الظروف وتكريمهم يعكس الاهتمام بهم وليكون حافزاً لهم للاستمرار بالإنتاج ومضاعفة الجهود.

وأعرب المكرمون عن سعادتهم بالتكريم، مبدين استعدادهم لتقديم مزيد من الجهد في سبيل استمرار الإنتاج وتحمل صعوبات العمل الناتجة عن قدم الآلات والتجهيزات داخل المخابز لتأمين الرغيف للمواطنين.

حضر التكريم قائد شرطة المحافظة العميد محمد ياسر شيحة، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.

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