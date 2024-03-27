زراعة درعا: واقع محصول القمح يبشر بموسم وفير

درعا-سانا

تتابع الجهات المعنية بالقطاع الزراعي في درعا واقع محصول القمح وتأمين مستلزماته، إضافة إلى تنفيذ الإجراءات الزراعية الرامية إلى زيادة الإنتاج ضمن وحدة المساحة.

مدير الزراعة المهندس بسام الحشيش بين في تصريح لمراسل سانا اليوم أن واقع محصول القمح جيد على ضوء الهطولات المطرية والمناخ المناسب ونتوقع أن يكون الإنتاج وفيراً، مبيناً أن المحصول دخل مرحلة الاستطالة حالياً ولا يوجد أي إصابة بالآفات الحشرية حتى تاريخه.

وأوضح الحشيش أن مديرية الزراعة أمنت للفلاحين كل مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة، ولا سيما المحروقات كما تم دعم القمح المروي بدفعة إضافية من المحروقات وسيكون هناك دفعة لاحقة بما يضمن الحفاظ على المحصول والوصول إلى أعلى إنتاجية وكامل الاحتياج من السماد على دفعتين.

من جهته رئيس دائرة الوقاية في مديرية الزراعة المهندس حسن الصمادي قال في تصريح مماثل: إنه تم تشكيل لجان للتحري عن الإصابات والآفات الزراعية ومكافحة فأر الحقل وباقي الآفات كالسونة، مؤكداً أن مواد المكافحة متوافرة مجاناً ويتم توزيعها على الدوائر الزراعية والوحدات الإرشادية.

الفلاح مؤيد الناصر قال: إنه زرع 2700 دونم بمحصول القمح في المنطقة الشرقية من المحافظة، وإن واقع المحصول ممتاز ولأول مرة من 33 عاماً يصل القمح لهذا الطول بهذا الوقت، مؤكداً أن الجهات المعنية أمنت المازوت الزراعي على البطاقة الإلكترونية بسعر مدعوم ألفي ليرة سورية لليتر الواحد ووفرت السماد في المصارف الزراعية التعاونية ما خفف على الفلاحين تكاليف وأعباء الزراعة.

وتبلغ المساحة المزروعة بالقمح المروي في درعا 11000 هكتار متجاوزة الخطة البالغة 10030 هكتاراً وبالقمح البعل 87500 هكتار والخطة 86558 هكتاراً.

قاسم المقداد

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency