قواتنا المسلحة تتصدى لهجوم إرهابي في ريفي إدلب وحلب

حلب وإدلب-سانا

تصدت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة في ريفي إدلب وحلب لهجوم شنته المجموعات الإرهابية.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا اليوم أن وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه كفر نبل في ريف إدلب الجنوبي تصدت بالقوى والوسائط النارية المناسبة لهجوم عنيف شنته المجموعات الإرهابية مساء أمس وقت الإفطار وبأعداد كبيرة، بالتزامن مع رمايات كثيفة بالقذائف الصاروخية على نقاطنا العسكرية.

وأضاف المصدر: إن قواتنا تمكنت من إفشال الهجوم وأوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين المهاجمين، ودمرت أسلحتهم وعتادهم، وقامت بسحب عدد من جثثهم.

وتابع المصدر: كما تصدت وحدة من قواتنا المسلحة لهجوم مجموعة إرهابية على إحدى نقاطنا العسكرية في ريف حلب الشمالي، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، وتمكنت من إلقاء القبض على أحد عناصرها.

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