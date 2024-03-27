تعليق عمليات البحث عن المفقودين جراء انهيار جسر بمدينة بالتيمور الأميركية

واشنطن-سانا

أعلنت السلطات الأميركية تعليق عمليات البحث عن ستة أشخاص مفقودين جراء انهيار جسر في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأميركية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول في خفر السواحل نائب الأدميرال شانون غيلريث خلال مؤتمر صحفي: “بناء على المدّة التي استغرقتها عمليات البحث، ودرجة حرارة المياه لا نعتقد أنّنا سنعثر على هؤلاء الأفراد على قيد الحياة”.

وأوضح غيلريث أنه “في مواجهة الظروف الصعبة من المد العالي والتيارات التي تجعل عمل الغواصين محفوفاً بالمخاطر سنعلق مرحلة البحث النشط”.

بدوره قال مسؤول آخر: “سننتقل ببساطة إلى مرحلة جديدة من الإغاثة”.

وانهار أمس جسر في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأميركية جراء اصطدام سفينة كبيرة به.

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