ورشة تصنيع وتحريك الدمى لطلاب المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق

دمشق-سانا

نظم المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق ورشة تصنيع وتحريك الدمى شارك فيها 10 طلاب من السنة الثالثة والرابعة بإشراف الفنانة التشكيلية والاختصاصية بمسرح العرائس هنادة الصباغ.

وشملت الورشة التي استمرت مدة شهر متواصل مراحل مختلفة بدءاً من اختيار المادة إلى تصنيع الأشكال بمواد بسيطة كمعجونة الورق والكرتون والمواد المدورة وصولا لصناعة شخصية مسرحية معروفة أو قريبة من الشكل المسرحي.

الورشة التي سيتم عرض نتاجها خلال معرض دمى “شخصيات مسرحية” يوم غد في المعهد بمناسبة احتفالية اليوم العالمي للمسرح تهدف إلى إضافة قراءات جديدة على شكل الدمية وكيفية تحريكها لجعلها ناطقة بالحياة عبر الشخصيات المسرحية التي تم اختيارها من قبل الطلاب.

وبين عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور تامر العربيد لمراسلة “سانا” أن لكل جانب في التمثيل خصوصيته فالممثل المختص بمسرح الدمى يحتاج لتكتيك خاص غير موجود في الممثل العادي ويحتاج لمضاعفة جهوده لإيصال الإحساس والمعنى وتحريك الدمية بطريقة تتناسب مع الشخصية والفكرة المراد إيصالها.

وأشار العربيد إلى اجتهاد المعهد لتطوير مسرح العرائس، وخاصة في قسم السينوغراف الذي يخرج مختصين بصناعة الدمى وتحريكها، وإثارة اهتمام الممثل بهذا الجانب بالذات.

وأوضحت الفنانة التشكيلية هنادة الصباغ أن هذه الورشة تعتبر تجربة جديدة لطلاب قسم السينوغرافيا، واستهدفت الأكاديميين بالذات لافتقار المعهد للدراسة الأكاديمية بهذا الاختصاص.

وقالت الصباغ: “نحاول من خلال الورشة اختبار علاقة الطلاب بالدمى والإكسسوار المسرحي لصناعة الأقنعة، حيث قام كل طالب بصناعة قناع خاص وتصميمه بحيث يقوم الممثل بارتدائه وأداء مشهد تمثيلي وقد عملنا على ثلاث شخصيات لتقديمها في احتفالية يوم المسرح العالمي وهي شكسبير وشارلي شابلن وأبو خليل القباني”.

وقالت طالبة سنة ثالثة قسم السينوغرافيا راما العلي: “استفدنا من الورشة في كيفية التعامل مع الدمى، فهي ليست فقط للأطفال بل أيضاً تحاكي الكبار وهذا أمر مغيب عن الكثيرين، وهي المرة الأولى التي نتعامل فيها مع الكرتون لصنع أشكال ووجوه معينة، وهو أمر سهل وجميل وتعلمنا كيف ندعم هذا الكرتون ليصبح أقوى وذا فائدة أكبر، واكتشفنا أننا نستطيع صناعة أي شكل نريد”.

ومن المقرر أن يحتفي المعهد العالي للفنون المسرحية باليوم العالمي للمسرح بسلسلة نشاطات ثقافية على مدى ثلاثة أيام، منها افتتاح معرض للكتاب ومعرض الدمى وحفل فني على مسرح سعد الله ونوس وعرض لطلبة المعهد وندوة مسرحية وتكريم خريجي المعهد دفعة عام 1989.

نجوة عيدة

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