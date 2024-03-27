القوات العراقية تقبض على متزعم في تنظيم “داعش” الإرهابي بنينوى

بغداد-سانا

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم القبض على أحد متزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة نينوى شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري قوله في بيان: إنه “بالتعاون مع جهاز الاستخبارات تم القبض على أحد متزعمي “داعش” الإرهابي الذي كان مسؤولاً عن مفارز الهاون في التنظيم بقضاء الشرقاط في محافظة نينوى”، مشيراً إلى أنه “تم تسليم الإرهابي إلى الجهات القضائية لمتابعة الإجراءات بحقه”.

يذكر أنه خلال عملياتها للقضاء على فلول التنظيم الإرهابي منذ بداية هذا الشهر ألقت قوات الأمن العراقية القبض على 22 إرهابياً وقضت على 4 إرهابيين آخرين.

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