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الهند تنتقد بشدة تدخل الولايات المتحدة في شؤونها الداخلية

2024-03-27

نيودلهي-سانا

انتقدت الهند بشدة تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بشأن بعض الإجراءات القانونية في البلاد، معتبرة أنها تمثل تدخلاً في شؤونها الداخلية.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان: “في الدبلوماسية يتوقع من الدول أن تحترم سيادة الدول الأخرى وشؤونها الداخلية، وإلا فقد ينتهي الأمر إلى إرساء سوابق غير صحية في العلاقات الدولية”.

وأوضحت الوزارة أن “العمليات القانونية في الهند تعتمد على سلطة قضائية مستقلة ملتزمة بتحقيق نتائج موضوعية، وبالتالي فإن الطعن في هذه السلطة من قبل واشنطن أمر لا مبرر له”.

وكانت نيودلهي استدعت نائب السفير الألماني الأسبوع الفائت، وقدمت احتجاجاً على تصريحات ألمانية تتعلق بأحكام صادرة عن القضاء الهندي بخصوص قضايا فساد مالي.

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