في اليوم الـ 173… عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلةسانا

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة المنكوب براً وبحراً وجواً لليوم الـ 173، مستهدفاً المنازل والتجمعات السكنية والشوارع مع ارتكاب المزيد من المجازر الدامية والجرائم المروعة بحق الفلسطينيين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه استشهد 9 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلين في خربة العدس وحي الشعوت بمدينة رفح جنوب القطاع.

كما استشهد فلسطينيان جراء قصف مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع، فيما ارتقى عدد من الشهداء، وأصيب آخرون في قصف الاحتلال شرق مدينة غزة.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في حي الدرج بمدينة غزة، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال منزلاً بمخيم الشاطئ بمدينة غزة.

وشمال قطاع غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال مجموعة من منتظري المساعدات شرق بيت حانون.

واقتحم الاحتلال مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس، واعتقل عدداً من الكوادر الطبية والنازحين، وأطلق الرصاص على النازحين بعد أن أمرهم بإخلاء المجمع الطبي.

وقصفت بحرية الاحتلال شاطئ بحر مخيم النصيرات، بينما قصفت مدفعيته المناطق الغربية لمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 32414 شهيداً و74787 إصابة، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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