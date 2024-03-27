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القوات الروسية تفرض سيطرتها على ضواحي بلدة تشاسوف يار على محور دونباس

2024-03-27

موسكو-سانا

سيطرت القوات المسلحة الروسية على الضواحي الشرقية لبلدة تشاسوف يار في منطقة أرتيوموفسك على محور دونباس.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ضابط روسي قوله: “إنه خلال عمليات التحرير التي قامت بها قواتنا في بلدة تشاسوف يار سيطرت وحداتنا على مواقع أكثر فائدة، ما جعل من الممكن السيطرة على الضواحي الشرقية للبلدة”.

وأضاف الضابط: “إن القوات الأوكرانية باتت تجد صعوبة كبيرة في توفير الإمدادات وتأمين المواقع الأمامية، وكذلك القيام بعمليات قتالية في البلدة ومحيطها.

وتواصل القوات الروسية تقدمها على عدد من محاور القتال ضمن العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس، حيث حررت مؤخراً عدداً من القرى في دونيتسك.

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