27 آذار2001- الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد قرار لمجلس الأمن يدعو إلى إرسال مراقبين دوليين لحماية الفلسطينيين

دمشق-سانا

1513- المستكشف الإسباني خوان بونثي دي ليون يصل إلى الطرف الشمالي من جزر البهاما في رحلته الأولى إلى ولاية فلوريدا.

1625- تشارلز الأول ملك إنكلترا يصبح ملك إنكلترا وإسكتلندا وإيرلندا.

1782- ماركيز روكنغهام يصبح رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1794 – حكومة الولايات المتحدة تؤسس قوة بحرية دائمة، وتقرر بناء ست فرقاطات.

1794- الدنمارك والسويد تشكلان دولة حيادية.

1854- المملكة المتحدة تعلن الحرب على الإمبراطورية الروسية، وذلك أثناء حرب القرم.

1933- اليابان تنسحب من عصبة الأمم.

1958- نيكيتا خروتشوف يخلف نيكولاي بولجانين في زعامة الاتحاد السوفييتي.

1964- زلزال في ألاسكا بقوة 8.4 درجات على مقياس ريختر أدى إلى مصرع 118 شخصاً.

1973- مارلون براندو يرفض تسلم جائزة الأوسكار، بسبب سوء معاملة هوليوود والمجتمع الأمريكي للهنود الحمر.

1977- اصطدام طائرتي جامبو أمريكية وهولندية في جزر الكناري، ما أدى إلى مصرع 563 شخصاً.

2001- الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد قرار لمجلس الأمن يدعو إلى إرسال مراقبين دوليين لحماية الفلسطينيين.

من مواليد هذا اليوم:

1845- فيلهلم كونراد رونتغن، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1901.

1901- إيساكو ساتو، رئيس وزراء اليابان حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1974.

1942- جون سالستون، طبيب بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2002.

من وفيات هذا اليوم:

1967- ياروسلاف هايروفسكي، عالم كيمياء تحليلية تشيكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1959.

1968- يوري غاغارين، رائد فضاء سوفييتي، وهو أول إنسان في العالم يسافر إلى الفضاء الكوني.

2005- الممثل المصري أحمد زكي عن عمر ناهز 57 عاماً.

2007- بول لاوتربر، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2003.

أعياد ومناسبات:

يوم النصر في أنغولا.

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