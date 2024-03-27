27 آذار2001- الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد قرار لمجلس الأمن يدعو إلى إرسال مراقبين دوليين لحماية الفلسطينيين

دمشق-سانا
1513- المستكشف الإسباني خوان بونثي دي ليون يصل إلى الطرف الشمالي من جزر البهاما في رحلته الأولى إلى ولاية فلوريدا.
1625- تشارلز الأول ملك إنكلترا يصبح ملك إنكلترا وإسكتلندا وإيرلندا.
1782- ماركيز روكنغهام يصبح رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1794 – حكومة الولايات المتحدة تؤسس قوة بحرية دائمة، وتقرر بناء ست فرقاطات.
1794- الدنمارك والسويد تشكلان دولة حيادية.
1854- المملكة المتحدة تعلن الحرب على الإمبراطورية الروسية، وذلك أثناء حرب القرم.
1933- اليابان تنسحب من عصبة الأمم.
1958- نيكيتا خروتشوف يخلف نيكولاي بولجانين في زعامة الاتحاد السوفييتي.
1964- زلزال في ألاسكا بقوة 8.4 درجات على مقياس ريختر أدى إلى مصرع 118 شخصاً.
1973- مارلون براندو يرفض تسلم جائزة الأوسكار، بسبب سوء معاملة هوليوود والمجتمع الأمريكي للهنود الحمر.
1977- اصطدام طائرتي جامبو أمريكية وهولندية في جزر الكناري، ما أدى إلى مصرع 563 شخصاً.
2001- الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد قرار لمجلس الأمن يدعو إلى إرسال مراقبين دوليين لحماية الفلسطينيين.
من مواليد هذا اليوم:
1845- فيلهلم كونراد رونتغن، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1901.
1901- إيساكو ساتو، رئيس وزراء اليابان حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1974.
1942- جون سالستون، طبيب بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2002.
من وفيات هذا اليوم:
1967- ياروسلاف هايروفسكي، عالم كيمياء تحليلية تشيكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1959.
1968- يوري غاغارين، رائد فضاء سوفييتي، وهو أول إنسان في العالم يسافر إلى الفضاء الكوني.
2005- الممثل المصري أحمد زكي عن عمر ناهز 57 عاماً.
2007- بول لاوتربر، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2003.
أعياد ومناسبات:
يوم النصر في أنغولا.
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