استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في جنين

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في مدينة جنين بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن مدير مستشفى جنين قوله: إن “شاباً 19 عاماً وصل إلى المستشفى وقد فارق الحياة متأثراً بإصابته الخطيرة في الصدر والفخذ”، لافتاً إلى أن قوات الاحتلال منعت سيارات إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إلى الشاب المصاب، ما أدى إلى استشهاده.

واقتحمت قوات الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية مدينة جنين بعد منتصف ليلة أمس وسط تحليق مكثف للطيران المسير وانتشار القناصة على أسطح المباني، حيث شرعت الجرافات بتدمير الشوارع والبنى التحتية وممتلكات الفلسطينيين، كما فجرت قوات الاحتلال سيارة فلسطينية، واعتدت على الفلسطينيين بالضرب المبرح وإطلاق النار، إضافة إلى اعتقال عدد منهم.

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