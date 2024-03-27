أنشطة توعوية حول مرض السل بريف درعا

درعا- سانا

نظم متطوعو الهلال الأحمر العربي السوري رسائل توعية حول مرض السل في ريف درعا.

وأوضح الدكتور أحمد مسالمة رئيس فرع درعا في تصريح لمراسل سانا أن هذه الأنشطة تهدف إلى تعريف المواطنين على طرق انتقال العدوى وسبل الوقاية من المرض، وأهمية إعطاء حديثي الولادة اللقاحات الخاصة للحماية من الإصابة به، وشملت الرسائل /1786/ شخص وذلك بدعم من الصليب الأحمر الألماني.

وفي نفس السياق أقام المجتمع المحلي في مدينة بصرى الشام محاضرة لعدد من السيدات في المشفى الوطني لمواجهة الإصابة بالمرض.

ولفت الدكتور فضل الله الزنيقة مدير المشفى إلى ضرورة الاهتمام بالتوجيهات المحصنة ضد المرض وخاصة لدى أطفال المدارس وطرق الوقاية والأعراض التي قد تظهر عند الإصابة، مبينا أن أعراض داء السل تشمل سعالا لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع مصحوبة بدم أو مخاطر وآلام صدرية أثناء التنفس والسعال.

رئيس مجلس المدينة سليمان الشحمة اعتبر أن مكافحة مرض السل ضرورة مجتمعية للحفاظ على صحة المواطنين ولفت إلى ضرورة العمل على نشر التعليمات الوقائية من خلال نشرات توعوية بين المواطنين.

رضوان الراضي