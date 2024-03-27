إيران: الممارسات الإجرامية للكيان الصهيوني مثال صارخ للإبادة الجماعية

جنيف-سانا

اعتبر مندوب ايران في الاتحاد البرلماني الدولي مجتبى رضا خواه أن جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة تشكل مثالاً صارخاً على طبيعته العدوانية الاستعمارية المتسمة بممارسات الإبادة الجماعية.

وقال”رضا خواه” خلال اجتماع اليوم في جنيف: إن جرائم الكيان الإسرائيلي ضد مستشفيات القطاع كالشفاء والمعمداني وناصر واعتداءاته على النساء الفلسطينيات “وقحة للغاية”، لافتا إلى ارتكاب هذا الكيان جرائم عديدة أخرى لم يتم الإعلان عنها بسبب غياب الاعلام وانحيازه مستنكرا ازدواجية المعايير الغربية إزاء حقوق الإنسان.

وتساءل المندوب الإيراني: هل تشريد ملايين الأمهات والأطفال وقتل الصحفيين والأطباء الفلسطينيين، لا يستحق تشكيل لجان دولية لتقصي الحقائق؟ مشددا على وجوب أن يتحمل أصحاب الفيتو الغربي المسؤولية بعد ارتكاب الكيان الإسرائيلي جرائمه بحق الفلسطينيين بأسلحتهم الحديثة.

وجدد المندوب الإيراني تأكيد بلاده على استحالة تحقيق السلام من دون تحقيق العدالة.

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