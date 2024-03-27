نيبينزيا: الولايات المتحدة ترفض بشكل سافر الالتزام بميثاق الأمم المتحدة

نيويورك-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الولايات المتحدة ترفض بشكل سافر الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، منتقداً بهذا الصدد تصريحات نظيرته الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد بأن واشنطن لا تعتبر قرار مجلس الأمن حول الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ملزماً لـ “إسرائيل”.

ورأى نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم كما نقلت وكالة نوفوستي أن تصريحات المندوبة الأمريكية وغيرها من المسؤولين تشكل تشجيعاً للكيان الإسرائيلي على مواصلة عدوانه على قطاع غزة مستنكراً دعم الولايات المتحدة له ومنحه الحرية الكاملة باستمرار قصفه قطاع غزة رغم مطالبة مجلس الأمن الدولي، المباشرة بوقفه العدوان.

وتساءل نيبينزيا: هل تعني تصريحات المندوبة التي أدلت بها أمس، أن الولايات المتحدة لا تعتبر نفسها ملتزمة ببنود ميثاق الأمم المتحدة، وتشجع الكيان الإسرائيلي على ذلك؟ معتبراً أنه إذا كان الأمر هكذا، فلا يوجد أي معنى للمناقشات الجارية في قاعة المجلس.

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