زاخاروفا: لا أحد يثق بتصريحات واشنطن حول عدم تورط نظام كييف في الهجوم الإرهابي على مجمع كروكوس

موسكو-سانا

رأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم أن لا أحد يثق بتصريحات الولايات المتحدة بشأن عدم تورط نظام كييف في الهجوم الإرهابي الذي وقع في مجمع كروكوس سيتي قرب موسكو لأن الغرب قد دعم مسبقاً المتطرفين في أوكرانيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها للصحفيين: “حالياً تزعم واشنطن أن أوكرانيا لا علاقة لها بالأمر، ومن سيصدقهم،إذ إن الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبروكسل، وباريس، ووارسو، وجميع دول البلطيق كانوا يصفقون ويوزعون المال لأولئك الذين ألقوا قنابل المولوتوف على نفس المباني المدنية والبنية التحتية في وسط كييف في العامين 2013-2014”.

من جهته بيّن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن الاستخبارات الأوكرانية سهلت الهجوم الإرهابي على مجمع كروكوس سيتي بعد الإعداد له مسبقاً من قبل الإرهابيين، لافتاً إلى أن المعلومات الأولية الواردة من المعتقلين في هذه القضية تؤكد وجود الأثر الأوكراني.

وقال بورتنيكوف: “إن أجهزة المخابرات الغربية وأوكرانيا، كانت بحاجة لتنفيذ الهجوم الإرهابي من أجل زعزعة الوضع وإثارة الذعر في المجتمع الروسي”.

وتابع بورتنيكوف: “إن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأوكرانيا كانوا وراء الهجوم الإرهابي في كروكوس سيتي، لافتاً إلى أن الإرهابيين وحدهم لم يكن بوسعهم الاستعداد لهجوم إرهابي كهذا، بل تمت مساعدتهم”.

وكانت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أعلنت اعتقال 11 شخصاً كانوا يحاولون الفرار إلى الأراضي الأوكرانية بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي على مجمع كروكوس التجاري والذي أودى بحياة 137 شخصاً.

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