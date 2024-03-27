استشهاد مواطنين لبنانيين إثر اعتداء للعدو الإسرائيلي على مدينة بعلبك

بيروت-سانا

استشهد مواطنان لبنانيان وأصيب ثالث بجروح مساء اليوم إثر غارة شنها العدو الإسرائيلي على مدينة بعلبك.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طيران العدو الحربي شن غارة جوية بالصواريخ استهدفت مبنى في سهل بلدة بوداي، غربي بعلبك، ما أدى لارتقاء شهيدين وإصابة اخر وتدمير المبنى.

كما واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على البلدات والقرى اللبنانية حيث قصف طيرانه الحربي بصاروخين منزلاً في بلدة بيت ياحون في قضاء بنت جبيل، مما أدى الى تدميره بالكامل كما قصفت مدفعيته أطراف بلدة القنطرة في مدينة مرجعيون.

وتزامنت هذه الاعتداءات مع تحليق مكثف لطيران العدو التجسسي والاستطلاعي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل ومجرى نهر الليطاني بجنوب لبنان.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency