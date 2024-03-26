سرطان القولون والوقاية منه… ندوة توعوية طبية بحلب

حلب-سانا

نظّم مستوصف دار شفاء مار أفرام السرياني الخيري بحلب اليوم بالتعاون مع مديرية صحة حلب ندوة طبية توعوية للوقاية والكشف المبكر عن سرطان القولون وذلك في صالة المطران يوحنا إبراهيم للسريان الأرثوذكس.

وقدّم الأطباء المشاركون من اختصاصات الجهاز الهضمي والجراحة العامة والتغذية أهم النصائح والمعلومات حول الوقاية من سرطان القولون والعوامل المسببة لحدوث المرض وطرق الكشف المبكر عنه ومراحل العلاج.

وبيّن مطران أبرشية حلب وتوابعها للسريان الأرثوذكس بطرس قسيس في تصريح لمراسل سانا أن الندوة واحدة من سلسلة الفعاليات الاجتماعية والكنسية التي تنظمها المطرانية بمناسبة عيد القديس مار أفرام السرياني وفرصة لتعريف الحضور بأهم الخدمات التي تتمتع بها مستشفيات مدينة حلب في علاج المرض.

ولفت مدير المستوصف الدكتور باسيل حمامجي إلى أهمية الندوة في كسر حاجز الخوف لدى الناس في إجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان القولون بإجراءات طبية بسيطة تقدمها المستشفيات المحلية وبأجهزة ذات نتائج دقيقة.

وتحدث رئيس قسم الأمراض الهضمية في مشفى زاهي أزرق بمديرية صحة حلب الدكتور عمر الفرهود عن أعراض الإصابة بسرطان القولون والأعمار التي هي عرضة للإصابة وفق المحددات الصحية العالمية التي تتبعها وزارة الصحة السورية ومراحل تطور المرض من شكل زوائد لحمية إلى كتل خبيثة والعلاج المتوفر لكل مرحلة.

بدورها تحدثت اختصاصية التغذية سمر بجك عن العادات الغذائية التي تلعب دوراً أساسياً في حدوث المرض من جهة والأغذية الوقائية التي تبعد الشخص عن الإصابة بالمرض من جهة أخرى، منوهة بضرورة الابتعاد عن العادات الغذائية الضارة التي قد تكون شائعة كتخزين الحبوب الرطبة وتناول الوجبات السريعة الموضوعة في علب بلاستيكية وتكرار استعمال الزيوت لمرات عدة.

شارك في الندوة الأطباء جورج بيطار ووديع قاطرجي ويعقوب آجي، وتم في ختامها توزيع أدوية مجانية على الحضور بمناسبة شهر التوعية بسرطان القولون.

أوهانيس شهريان

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