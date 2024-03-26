الشريط الإخباري

طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لهطل أمطار متفرقة

2024-03-26

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي مترافق بتيارات غربية رطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام  مع بقاء الفرصة لهطل أمطار متفرقة نهاراً على المناطق الساحلية والشمالية.

وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تتحول مساء إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج بعد الظهر.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق22/9
المنطقة الجنوبية23/10
المرتفعات الجبلية15/3
المنطقة الوسطى23/10
المنطقة الساحلية22/13
المنطقة الشمالية19/7
منطقة الجزيرة18/5
المنطقة الشرقية24/10
منطقة البادية23/9

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

طقس الغد.. الجو غائم جزئياً يتحول إلى غائم ماطر ببعض المناطق مع هبات رياح نشطة

دمشق-سانا تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بشكل عام لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved