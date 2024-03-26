طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لهطل أمطار متفرقة

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي مترافق بتيارات غربية رطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل أمطار متفرقة نهاراً على المناطق الساحلية والشمالية.

وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تتحول مساء إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج بعد الظهر.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق 22/9 المنطقة الجنوبية 23/10 المرتفعات الجبلية 15/3 المنطقة الوسطى 23/10 المنطقة الساحلية 22/13 المنطقة الشمالية 19/7 منطقة الجزيرة 18/5 المنطقة الشرقية 24/10 منطقة البادية 23/9

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