الصين تدعو الأطراف المعنية بوقف الحرب على غزة للوفاء بالتزاماتها

بكين-سانا

رحبت الصين بقرار مجلس الأمن رقم 2728 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان داعية الأطراف المعنية للوفاء بالتزاماتها واتخاذ الإجراءات الواجبة وفقاً لما يتطلبه القرار.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي اليوم تعليقاً على سؤال حول قرار المجلس “نتوقع من الدول التي تتمتع بنفوذ كبير أن تلعب دوراً إيجابياً على الطرف المعني، بما في ذلك استخدام جميع الوسائل الضرورية والفعالة المتاحة لها لدعم تنفيذ القرار” مشيراً إلى أنه على مجلس الأمن أن يواصل متابعة الحالة في غزة عن كثب وأن يستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات عند الضرورة لضمان التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للقرار.

وحذر من أن الصراع المحتدم في غزة تسبب بحدوث أزمة إنسانية خطيرة وعلى مجلس الأمن العمل بشكل لا لبس فيه لوقف فوري لإطلاق النار، وتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، ورفع جميع الحواجز أمام تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع وهذا يتماشى مع الاتجاه الصحيح لإجراءات مجلس الأمن ويستجيب للتطلعات واسعة النطاق للمجتمع الدولي مشيراً إلى أن بلاده ستواصل بذل جهودها مع جميع الأطراف من أجل وضع نهاية مبكرة للحرب في غزة، وتخفيف الكارثة الإنسانية، وتنفيذ حل الدولتين.

وحول تصريحات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بعد تصريحاتهما أمس التي اتهمت فيها الصين بارتكاب جرائم إلكترونية على مستوى الدولة أوضح المتحدث أن ما قامت به الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مرة أخرى بالترويج لما يسمى بالهجمات الإلكترونية من الصين وفرض عقوبات على الأفراد والكيانات الصينية ليس إلا محض تلاعب سياسي مؤكداً أن الصين تستنكر ذلك بشدة وتعارضه وتحث واشنطن ولندن على التوقف عن تسييس قضايا الأمن السيبراني وتشويه سمعة الصين وفرض عقوبات أحادية عليها، ووقف الهجمات السيبرانية ضدها حتى لا تضطر الصين لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency