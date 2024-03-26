المقاومة الفلسطينية تستهدف آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي بقذيفة “تاندوم” في محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة

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