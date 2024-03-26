المقاومة الفلسطينية تستهدف آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي بقذيفة “تاندوم” في محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الجعفري يؤكد ضرورة وضع أدوات فعالة لمكافحة الإرهاب
2024-03-26
سورية وروسيا توقعان مذكرة تفاهم بمجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية
2024-03-26
السفارة السورية في موسكو تُنكس العلم الوطني تضامناً مع حداد الشعب الروسي
2024-03-24
الجالية السورية في روسيا: هجوم كروكوس عمل إرهابي جبان
2024-03-24
المهندس عرنوس يعزي نظيره الروسي بضحايا الهجوم الإرهابي على مجمع كروكوس التجاري
2024-03-23
سورية تدين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان قرب موسكو وتؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه المجازر ومساءلة مرتكبيها
2024-03-22
مباحثات سورية روسية في موسكو لتعزيز التعاون في المجال الزراعي
2024-03-22
محليات
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
2024-03-26
شهداء وجرحى في عدوان جوي أمريكي استهدف محافظة دير الزور
2024-03-26
توزيع مواد وسلات غذائية ضمن مبادرة ” تشارك بالخير ” في السويداء
2024-03-26
اتفاقية بين الأمانة السورية للتنمية ومحافظة حلب والمديرية العامة للآثار والمتاحف لترميم سوق الزرب
2024-03-26
إغلاق الطريق المؤدي من باب شرقي باتجاه باب كيسان وطريق المطار بسبب أعمال التزفيت
2024-03-26
بدء أعمال الصيانة لمحطات تحلية مياه الشرب في مركز مدينة الحسكة
2024-03-26
مجلس الوزراء برئاسة المهندس عرنوس يوافق على تسوية أوضاع المكتتبين والمتخصصين بمشروعي السكن الشبابي والعمالي المتخلفين عن السداد
2024-03-26
رياضة
الكرامة والنواعير في مواجهة الجيش والوحدة اليوم في كأس الجمهورية بكرة السلة للرجال
2024-03-26
فوز فريق صلخد في دوري السويداء بكرة القدم للصالات
2024-03-25
الاتحاد أهلي حلب يتوج بطلاً للنسخة الأولى من دوري تحت 21 عاماً لكرة السلة
2024-03-25
الفارس محمد جوبراني يحرز لقب الجائزة الكبرى لدورة الوفاء لقفز الحواجز بنسختها الثامنة والعشرين
2024-03-25
الفتوة في مواجهة تشرين والوحدة يلتقي حطين في نصف نهائي كأس الجمهورية لكرة القدم
2024-03-24
غداً انطلاق بطولة كأس الجمهورية لكرة السلة للرجال
2024-03-24
انطلاق دورة الوفاء لفروسية قفز الحواجز
2024-03-21
اقتصاد
سعر غرام الذهب يرتفع محلياً 4 آلاف ليرة
2024-03-26
عملة البيتكوين تصعد فوق مستوى 71 ألف دولار
2024-03-26
قروض المصرف الزراعي التعاوني بحلب تتجاوز الـ 20 مليار ليرة سورية
2024-03-26
انتهاء تنفيذ خطة التحريج في درعا والسويداء
2024-03-26
مديرية زراعة حمص: بيع وتوزيع أكثر من 169 ألف غرسة مثمرة
2024-03-26
مصرف زراعي الحفة باللاذقية: توزيع أكثر من 624 طناً من السماد منذ بداية العام
2024-03-26
افتتاح مهرجان بلاج الخير للتسوق بمشاركة 48 جناحاً بحلب
2024-03-25
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
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2024-03-26
2024-03-26
samimhrez
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