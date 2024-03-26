رئيس أبخازيا: الإرهاب أداة بيد الدول غير الصديقة

موسكو-سانا

أعرب رئيس أبخازيا أصلان بزجانيا عن أسفه لأن الإرهاب بات اليوم أداة نشطة في أيدي الدول غير الصديقة.

وعقب تسجيله عبارات التعازي في كتاب التعازي بوزارة الخارجية الروسية في ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي على مجمع كروكوس سيتي، قال بزجانيا للصحفيين اليوم في موسكو: إننا نشعر بالحزن وننظر إلى الهجوم الإرهابي على أنه مأساة شخصية لكل منا، معرباً عن تعازيه لجميع أولياء الضحايا وأفراد أسرهم.

وأضاف: أنا متأكد من أن الأجهزة الخاصة الروسية عازمة بحزم وبصورة جذرية على حل مهامها بهذا الشأن.

وأعلن الكرملين اعتقال 11 شخصا بينهم 4 شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي على مجمع كروكوس والذي راح ضحيته 137 شخصاً وهم يحاولون الفرار إلى أوكرانيا.

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