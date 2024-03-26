بدء أعمال الصيانة لمحطات تحلية مياه الشرب في مركز مدينة الحسكة

2024-03-26

الحسكة-سانا

بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي أعمال صيانة محطات التحلية في مدينة الحسكة لتأمين مياه الشرب للأهالي في ظل استمرار المحتل التركي قطع المياه وإيقاف الضخ من محطة علوك.

وبين مدير عام المؤسسة المهندس محمد العثمان في تصريح لمراسل سانا أن ورشات المؤسسة باشرت بإجراء صيانة لمحطات التحلية بشكل كامل ضمن مركز مدينة الحسكة وعددها 14 ضمان توفير المياه بجودة عالية للمدنيين، لافتاً إلى أن أعمال الصيانة تشمل غسيل كيميائي كامل للمحطة واستبدال قطع كهربائية وغواطس لعدد من الآبار الخاصة بالمحطات وإجراء معايرات لضمان جودة المياه.

وأشار عثمان إلى أنه تم استلام 50 ألف لتر مازوت لتشغيل المحطات مقدمة من منظمة اليونيسيف، كما أن المؤسسة تتواصل مع مكاتب المنظمات الدولية العاملة في الحسكة لتأمين المعقمات وبعض المستلزمات لضمان استمرار عمل المحطات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

تأهيل المدخل الرئيسي لمدينة السيدة زينب وصيانة العديد من الشوارع المؤدية للمقام

ريف دمشق-سانا أنجز المجلس المحلي في مدينة السيدة زينب بريف دمشق تأهيل المدخل الرئيسي للمدينة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved