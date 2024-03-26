معرض لمنتجات سيدات في التطريز والفنون التشكيلية في ثقافي الحسكة

الحسكة-سانا

نظمت مديرية الثقافة في الحسكة معرضاً فنياً نسوياً ضم منتجات في فنون التطريز والحياكة وتدوير التوالف الطبيعية وأعمالاً من الفن التشكيلي والرسم، وذلك في قاعة المعارض بالمركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة.

وبين مدير الثقافة عبد الرحمن السيد في تصريح لمراسل سانا أن المعرض الذي يقام بالتعاون مع مجلس مدينة الحسكة يهدف إلى تشجيع المرأة على العطاء والإنتاج.

ومن المشاركات الفنانة زكاء السلامة وبناتها الثلاث اللواتي أبدعن أيضاً في هذه الأعمال (سوار وجلنار وتالا الصالح)، حيث قدمن مجموعة من الأعمال النسيجية اليدوية الجميلة متقنة الصنع، وأعمالا فنية مصنوعة من مواد معاد تدويرها وتوالف طبيعية وعددا من اللوحات في الفن التشكيلي والرسم ذات المواضيع المختلفة.

وأكدت الفنانة زكاء السلامة أن المعرض هو رسالة إلى كل امرأة قد لا تستطيع الخروج من منزلها كثيراً لظروف عدة بأنها قادرة على العطاء والإنتاج واستثمار الإبداع، من خلال ممارسة عدد من المهن والفنون ذات التكلفة المنخفضة والتي يمكن الاستفادة من نتاجها وتحويلها إلى سلعة تقدم في الأسواق وتستفيد منها مالياً، ولا سيما أعمال النسيج والحياكة وتحويل توالف الطبيعية إلى تحف ومجسمات فنية.

نزار حسن

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