الخارجية الفلسطينية تطالب بتنفيذ فوري لقرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة وبآليات ملزمة

2024-03-26

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن رفض الاحتلال الإسرائيلي القرار الذي تبناه مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان يكشف أهدافه الخبيثة الرامية إلى تدمير قطاع غزة، مطالبة بتنفيذ القرار فوراً وبآليات عمل ملزمة.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أنه لا معنى للهجوم الإسرائيلي على القرار سوى إصرار حكومة الاحتلال على القوة العسكرية لاستكمال تدمير القطاع وقتل جميع أشكال الحياة البشرية فيه.

ولفتت الخارجية إلى أن قرار مجلس الأمن يشكل أرضية صالحة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وهو ملزم وواجب التنفيذ، محذرة من مغبة أي تفسيرات أو طرح أي آليات بهدف إفراغه من مضمونه.

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