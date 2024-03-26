مقتل ضابط وطفل رضيع جراء هجوم إرهابي جنوب شرق إيران

2024-03-26

طهران-سانا

أعلنت لجنة قوى الأمن الداخلي بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران أن ضابطاً وطفلاً رضيعاً قتلا، وأصيب شخصان بجروح، جراء هجوم نفذه إرهابيون في مدينة خاش.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن اللجنة قولها في بيان: إنه “إثر هجوم إرهابي على دورية لقوات المغاوير بمدينة خاش، تعرضت سيارة أخرى كانت تمر في الموقع لإطلاق نار من الإرهابيين، ما أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الأسرة واستشهاد طفل رضيع”.

وتابع البيان: إن الدورية تعرضت للهجوم على طريق خاش ايرانشهر، ما أدى أيضاً إلى مقتل ضابط برتبة ملازم.

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