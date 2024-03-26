إصابة فلسطيني واعتقال 23 خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق بالضفة الغربية

2024-03-26

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني واعتقل آخرون اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة في نابلس وسط إطلاق الرصاص، ما أدى إلى إصابة شاب، فيما تصدت المقاومة للاحتلال وأوقعت قوة راجلة في كمين واستهدفتها بالرصاص والعبوات المتفجرة، محققة إصابات في صفوفها.

واعتقلت قوات الاحتلال 23 فلسطينياً خلال اقتحامها عدة أحياء في جنين ومخيم عسكر في نابلس وبلدات دورا وبيت أمر في الخليل وبيت فجار في بيت لحم ومخيم الجلزون ومزارع النوباني في رام الله.

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