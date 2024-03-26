أنطونوف: واشنطن أوقفت التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب وروسيا لن تطلبه منها

واشنطن-سانا

قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن الولايات المتحدة هي التي أوقفت التعاون مع روسيا في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، وأن موسكو من جانبها لن تطلب مثل هذا التعاون.

وكان منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قال أمس: “إن واشنطن لن تقدم أي مساعدة لروسيا في المجال الأمني حتى بعد هجوم كروكوس الإرهابي”.

ونقلت وكالة تاس عن أنطونوف قوله للصحفيين: “سأقول ذلك بكل بساطة.. هذا هو اختيار الجانب الأمريكي ونحن لن نلهث وراءهم إذا كانوا لا يريدون التعاون معنا، بل سنعمل بأنفسنا وسندمر جذور الإرهاب”.

وأضاف أنطونوف: “إن حل مشكلة الإرهاب يتطلب التعاون، وفي مثل هذا الوضع سنعمل مع الدول الصديقة الموجودة في مختلف أرجاء العالم ومع أصدقائنا من رابطة الدول المستقلة، وكذلك منظمة شنغهاي للتعاون وبريكس”.

وشدد أنطونوف على أن واشنطن بغض النظر عن موقفها لن تتمكن من التعامل مع مشكلة الإرهاب بمفردها.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن مؤخراً عن اعتقال 11 شخصاً وهم يحاولون الفرار إلى أوكرانيا، بينهم 4 شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي على مجمع كروكوس الذي راح ضحيته 139 قتيلاً حسب أحدث البيانات، فضلاً عن عشرات الجرحى.

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