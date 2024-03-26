الكرامة والنواعير في مواجهة الجيش والوحدة اليوم في كأس الجمهورية بكرة السلة للرجال

حلب-سانا

يلتقي فريقا الكرامة والنواعير مع الجيش والوحدة اليوم في الجولة الثانية من الدور الأول لبطولة كأس الجمهورية بكرة السلة للرجال المقامة في حلب.

وكانت الجولة الأولى للمسابقة أقيمت أمس وفاز فيها الاتحاد أهلي حلب على الكرامة بنتيجة 82-80 نقطة، حيث تقدم الكرامة بالربع الأول بواقع 22-15 نقطة وانتهى الربع الثاني لمصلحة أهلي حلب 17-13 نقطة، وتمكن الكرامة من توسيع الفارق في الربع الثالث لينتهي بواقع 22-21 نقطة، بينما حسم أهلي حلب النتيجة في الربع الرابع الذي انتهى 29-23 نقطة، ليفوز بالمباراة بنتيجة 82-80 نقطة.

كما فاز الجلاء على النواعير في الجولة الأولى بنتيجة 84-68 نقطة بعد مباراة قوية شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً.

وانتهى الربع الأول بتقدم الجلاء بواقع 26-19 نقطة، وأنهى النواعير الربع الثاني لمصلحته 20-19 نقطة، بينما انتهى الربعان الثالث والرابع لمصلحة الجلاء بواقع 18-12 نقطة و21-17 نقطة، منهياً المباراة لمصلحته بنتيجة 84-68 نقطة.

ووزعت الفرق في الدور الأول للبطولة إلى مجموعتين ضمت الأولى الاتحاد أهلي حلب والجيش والكرامة، والثانية الجلاء والنواعير والوحدة، حيث تلعب مع بعضها الفرق في هذا الدور من مرحلة واحدة يتأهل بنهايتها الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

سامر خزمة

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