وسائل إعلام فلسطينية: 30 شهيداً جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة

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الكرامة والنواعير في مواجهة الجيش والوحدة اليوم في كأس الجمهورية بكرة السلة للرجال

تصوير: سامر خزمة  

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