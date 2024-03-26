وسائل إعلام فلسطينية: 30 شهيداً جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفارة السورية في موسكو تُنكس العلم الوطني تضامناً مع حداد الشعب الروسي
2024-03-24
الجالية السورية في روسيا: هجوم كروكوس عمل إرهابي جبان
2024-03-24
المهندس عرنوس يعزي نظيره الروسي بضحايا الهجوم الإرهابي على مجمع كروكوس التجاري
2024-03-23
سورية تدين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان قرب موسكو وتؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه المجازر ومساءلة مرتكبيها
2024-03-22
مباحثات سورية روسية في موسكو لتعزيز التعاون في المجال الزراعي
2024-03-22
مباحثات سورية أرمينية لتعزيز علاقة التوءمة بين مدينتي دمشق ويريفان
2024-03-22
الجزائر تطالب بوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية
2024-03-22
محليات
الجو غائم جزئياً وماطر فوق أغلب المناطق
2024-03-26
بمشاركة اثنتي عشرة جمعية… إفطار خيري لنحو 400 طفل وطفلة في مجمع لحن الحياة بريف دمشق
2024-03-25
تكريم 377 طفلاً وطفلة من الأيتام وأبناء الشهداء بطرطوس
2024-03-25
وضع ثلاثة مخابز في الخدمة بدير الزور وإدلب
2024-03-25
طقس الغد.. الجو غائم جزئياً يتحول إلى غائم ماطر ببعض المناطق مع هبات رياح نشطة
2024-03-25
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الكهرباء والقضايا المتصلة بعملها
2024-03-25
1800 طلب على قروض الطاقة البديلة في السويداء منذ بداية العام
2024-03-25
رياضة
الكرامة والنواعير في مواجهة الجيش والوحدة اليوم في كأس الجمهورية بكرة السلة للرجال
2024-03-26
فوز فريق صلخد في دوري السويداء بكرة القدم للصالات
2024-03-25
الاتحاد أهلي حلب يتوج بطلاً للنسخة الأولى من دوري تحت 21 عاماً لكرة السلة
2024-03-25
الفارس محمد جوبراني يحرز لقب الجائزة الكبرى لدورة الوفاء لقفز الحواجز بنسختها الثامنة والعشرين
2024-03-25
الفتوة في مواجهة تشرين والوحدة يلتقي حطين في نصف نهائي كأس الجمهورية لكرة القدم
2024-03-24
غداً انطلاق بطولة كأس الجمهورية لكرة السلة للرجال
2024-03-24
انطلاق دورة الوفاء لفروسية قفز الحواجز
2024-03-21
اقتصاد
مصرف زراعي الحفة باللاذقية: توزيع أكثر من 624 طناً من السماد منذ بداية العام
2024-03-26
افتتاح مهرجان بلاج الخير للتسوق بمشاركة 48 جناحاً بحلب
2024-03-25
بمشاركة 60 شركة وجهة عارضة… افتتاح مهرجان حلب الخير الثالث
2024-03-25
إجازة استثمار لقطاع النقل في محافظة الحسكة
2024-03-25
روسيا: ارتفاع حصة الطاقة النووية إلى الثلث بعد عام 2050
2024-03-25
أكبر شركة أمريكية للخدمات النفطية ترفض الانسحاب من السوق الروسية
2024-03-25
مزاد علني لبيع آليات في فرع مؤسسة التجارة الخارجية بحمص
2024-03-25
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SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
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الشريط الإخباري
عشرات الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة
الجو غائم جزئياً وماطر فوق أغلب المناطق
إغلاق جميع الموانئ البحرية حتى إشعار آخر بسبب الأحوال الجوية السائدة
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الكهرباء والقضايا المتصلة بعملها
إجازة استثمار لمشروع توليد كهرباء باستطاعة 10 ميغا واط في حمص
وزير الصناعة: تطوير إنتاج شركة (بردى) وابتكار أصناف جديدة تلبي الاحتياجات
المالية تعلن عن المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية لعام 2024 لإصدار سندات خزينة بقيمة 150 مليار ليرة
الاستثمار في التعليم… ندوة حوارية في جامعة دمشق
الوزير المنجد: حملة (تشارك بالخير) تؤسس لعمل خيري نوعي في سورية
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة النفط والثروة المعدنية والقضايا المتصلة بعملها
وسائل إعلام فلسطينية: 30 شهيداً جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة
2024-03-26
2024-03-26
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تصوير: سامر خزمة
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