مقتل 6 أشخاص في هجوم مسلح على قاعدة بحرية جنوب غرب باكستان

اسلام أباد-سانا

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم مقتل جندي باكستاني وخمسة مسلحين خلال هجوم مسلح على قاعدة توربات الجوية – البحرية جنوب غرب البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن السلطات قولها: “إن خمسة مسلحين هاجموا أمس القاعدة وحاولوا اقتحامها، ما أدى إلى مقتل جندي واحد، بينما تمكنت قوات الأمن من القضاء على المهاجمين الخمسة خلال اشتباك معهم.

وأعلنت جماعة تدعى “جيش تحرير بلوشستان” أبرز الجماعات الانفصالية في منطقة بلوشستان مسؤوليتها عن الهجوم.

ويعتبر الهجوم على قاعدة توربات هو الثاني الذي يشنه مسلحون على منشأة عسكرية خلال الأسبوع المنصرم.

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