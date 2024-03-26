26 آذار 1953- العالم الأمريكي يوناس سولك يكتشف مصلاً ضد شلل الأطفال

دمشق-سانا
1091- سقوط مدينة قرطبة الأندلسية بيد دولة المرابطين.
1872- زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر في أوينز فالي في كاليفورنيا.
1945- قوات الحلفاء تحتل مدينة فرانكفورت الألمانية، وذلك قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية.
1952- الفرنسيون يعتقلون أعضاء الحكومة التونسية، وينفونهم إلى جنوب تونس.
1953- العالم الأمريكي يوناس سولك يكتشف مصلاً ضد شلل الأطفال.
1971- استقلال بنغلاديش عن باكستان.
2010- المفوضة العليا للانتخابات في العراق تعلن نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الـ7 من آذار.
من مواليد هذا اليوم:
1031- مالكوم الثالث، ملك إسكتلندا.
1875- إي سنغ مان، رئيس كوريا الجنوبية.
1935- محمود عباس، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
1951- كارل ويمان، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2001.
من وفيات هذا اليوم:
1827- لودفيغ فان بيتهوفن، موسيقار ألماني.
1902- سيسل رودس، مستكشف إنكليزي.
1926- قسطنطين فيرينباخ، مستشار ألمانيا.
1945- ديفيد لويد جورج، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1982- سلطان باشا الأطرش، قائد الثورة السورية الكبرى.
أعياد ومناسبات:
عيد الاستقلال في بنغلاديش.