بمشاركة 60 شركة وجهة عارضة… افتتاح مهرجان حلب الخير الثالث

حلب-سانا

بمشاركة 60 شركة وجهة عارضة افتتحت مساء اليوم فعاليات مهرجان حلب الخير الثالث الذي تقيمه محافظة حلب ومؤسسة الكنانة للمعارض والمؤتمرات على أرض مدينة المعارض بالحمدانية ويضم منتجات غذائية واستهلاكية وألبسة وإكسسوارات الزينة ومواد تنظيف وأنواع الصابون واحتياجات الأسرة لشهر رمضان المبارك.

وبيّن عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب المهندس محمد فياض في تصريح لمراسل سانا أن المهرجان يتميز بمشاركة واسعة لمنتجات الحرف والمعامل بحلب من مواد غذائية واستهلاكية وكيميائية ومنظفات بأسعار مخفضة وحسومات تتراوح بين 15 و50 بالمئة والتي تهدف إلى كسر حلقة الوسيط والبيع من المنتج إلى المستهلك مباشرة منوهاً بأن المحافظة تعمل على تشجيع هذه المهرجانات وخاصة في شهر رمضان المبارك وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتلبي احتياجاتهم وتحرك العجلة الاقتصادية بالمحافظة.

وقالت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الكنانة للمعارض والمؤتمرات كنانة علوش إن هدف المهرجان الذي يمتد على مدى 15 يوماً تقديم الدعم للعائلات وتخفيف أعباء الظروف المعيشية عنهم من خلال إيصال المنتجات إليهم مباشرة من المنتج وبأسعار مخفضة منوهة بمشاركة واسعة للمنتجات من محافظات دمشق وحمص وحماة إضافة لحلب مع تقديم حسومات وهدايا للزوار.

وتحدث المشارك باسل فرجو ممثل شركة الدرة الغذائية عن عرض منتجات غذائية منوعة من مشتقات الألبان والأجبان ودبس البندورة والكتشب والمربيات بأسعار التكلفة وتقديمها للمستهلك دون وسيط وبعروض مقبولة.

وقال محمد حصري ممثل شركة الحصري الغذائية إنه يقدم منتجات الكونسروة من مربيات ودبس وحمص وبازيلاء وإن المنتجات عليها حسومات تتراوح بين 20 و 30 بالمئة بهدف تشجيع الزوار على التسوق منوهاً بالتنظيم الجيد للمعرض.

وتحدث بدر دندل ممثل شركة مدار لمواد التجميل بأنه يقدم منتجات العناية بالجسم والبشرة وأنواع الصابون والشامبو المصنعة من مواد طبيعية لافتاً إلى أن المهرجان يشكل فرصة واسعة لتسويق هذه المنتجات وبأسعار مخفضة وهذا ما أكد عليه إبراهيم كزة الذي يشارك بأنواع الألبسة الجاهزة الرجالية والنسائية وألبسة الأطفال ويقدمها للمتسوقين بأسعار الجملة طيلة فترة المهرجان.

قصي رزوق

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