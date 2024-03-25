سيناتور روسي يكشف خطر تفجيرات السيل الشمالي على البيئة

موسكو-سانا

أكد رئيس لجنة السياسة الزراعية والغذائية بمجلس الاتحاد الروسي ألكسندر دفوينيخ أن تفجيرات خطي السيل الشمالي أدت لإلحاق أضرار كبيرة بالبيئة حيث انبعثت غازات دفيئة بشكل واسع بالجو.

ونقلت وكالة نوفوستي عن دفوينيخ قوله خلال اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالتنمية المستدامة في الجمعية الـ148 للبرلمان الدولي:

نلاحظ أن الهجمات الإرهابية على خط أنابيب غاز السيل الشمالي أدت إلى انبعاث كميات كبيرة من الغازات الدفيئة وتسببت في أضرار جسيمة للبيئة.

وأشار دفوينيخ إلى أنه في سياق أمن الطاقة فإن حماية البنية التحتية الحيوية للغاز لها أهمية أساسية داعياً البرلمانات للمساهمة في حماية البنية التحتية الحيوية للطاقة وإدراج هذا البند في قرار الجمعية.

ومن المعروف أن تفجيرات وقعت في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا – “السيل الشمالي 1″ و”السيل الشمالي 2” في 26 أيلول 2022.

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