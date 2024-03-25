بوتين: الإرهابيون الذين استهدفوا كروكوس اختاروا الهروب لأوكرانيا.. وواشنطن تدعي أن نظام كييف ليس متورطاً

موسكو-سانا

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة معرفة سبب محاولة الإرهابيين الذين استهدفوا مجمع كروكوس الهروب إلى أوكرانيا ومن كان ينتظرهم هناك في حين أن الولايات المتحدة تحاول إقناع الجميع بأن نظام كييف ليس متورطاً في الهجوم.

ونقلت روسيا اليوم عن بوتين قوله خلال اجتماع حول الإجراءات المتخذة بعد هجوم كروكوس الإرهابي: إنه في سياق العمل المشترك بين أجهزتنا الاستخباراتية ووكالات إنفاذ القانون من الضروري الحصول على إجابات لعدد من الأسئلة على سبيل المثال.. كيف قررت المنظمات الإرهابية ضرب روسيا التي تعمل بجد على إيجاد حل عادل للصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وتابع بوتين: بالإضافة إلى أسئلة أخرى أكثر تحديداً واحترافية لإجراء تحقيق موضوعي في الجريمة المرتكبة في موسكو، يجب الإجابة عنها.

وكان الكرملين أعلن أول من أمس اعتقال 11 شخصاً بينهم 4 شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي على مجمع كروكوس والذي راح ضحيته 137 شخصاً وهم يحاولون الفرار إلى أوكرانيا.

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