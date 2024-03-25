زاخاروفا: السلوك غير الأخلاقي أصبح قاعدة الديمقراطيات الليبرالية بقيادة واشنطن

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن السلوك غير الأخلاقي الواضح أصبح هو القاعدة في الديمقراطيات الليبرالية وعلى رأسها الولايات المتحدة.

ونقلت روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها في منشور عبر تليغرام تعليقاً على إعلان البيت الأبيض أنه لا توجد خطط لمساعدة روسيا في مجال الأمن في أعقاب الهجوم الإرهابي على مجمع كروكوس بضاحية موسكو “إن واشنطن تختلق الأعذار لكييف، وتحاول أن تتستر على نفسها وعلى نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بلصق التهمة بتنظيم “داعش” الإرهابي”.

وأضافت زاخاروفا: إن هذا النوع من السلوك غير الأخلاقي الواضح أصبح القاعدة الأساسية والوضع الطبيعي الجديد بالنسبة للديمقراطيات الليبرالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتواصل السلطات الروسية تحقيقاتها في الجريمة الإرهابية التي وقعت في مجمع كروكوس سيتي في ضواحي العاصمة موسكو يوم الجمعة الماضي، وأدت إلى مقتل 137 شخصاً.

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