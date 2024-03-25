تكريم 377 طفلاً وطفلة من الأيتام وأبناء الشهداء بطرطوس

طرطوس-سانا

ضمن حملة رمضان تشارك بالخير التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال شهر رمضان الكريم، أقامت جمعية السبيل الخيرية اليوم حفلاً تكريمياً لـ 377 من أطفال الشهداء والأيتام وذلك في صالة المركز الثقافي بمدينة طرطوس.

وأعرب محافظ طرطوس فراس الحامد في كلمة له عن أهمية هذه المبادرات الخيرية التي تقوم بها جمعية السبيل لدعم الأطفال الأيتام، موجهاً الشكر للأيادي البيضاء التي تسعى لتخفيف المعاناة وتجسيد قيم التكافل الاجتماعي الذي يفخر به المجتمع والوطن.

من جهتها مديرة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ولادة جلب أشارت في تصريح لمراسلة سانا إلى أن المبادرة تكتسب قيمة مضافة لأنها تقام في هذه الأيام الفضيلة وتقدم الدعم لليتيم والمجتمع في آن واحد من أجل أن يعم الخير والصلاح على الجميع.

بينما رئيسة جمعية السبيل الخيرية أميرة سعود ذكرت أنه سنوياً تقام فعالية للأطفال الأيتام، لافتة إلى أن الجمعية تهتم بالأطفال من فاقدي الرعاية الأسرية بكفالة شهرية تحت 18 عاماً، إضافة إلى المنح بمختلف الأعياد والمناسبات، بهدف تقديم المحبة والعطاء والاحتواء لهم.

كما تضمنت الفعالية عرض فيديو حول نشاطات الجمعية، وفقرات غنائية أدّاها عدد من أبناء الشهداء تغنت بالشهر الفضيل وقيم التكافل الاجتماعي.

هيبه سليمان

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