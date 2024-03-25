الخارجية الروسية تستدعي القائم بالأعمال الأسترالي وتسلمه مذكرة احتجاج

موسكو-سانا

استدعت وزارة الخارجية الروسية القائم بأعمال أستراليا لدى موسكو جيريمي غوثري وسلمته مذكرة احتجاج بسبب نشر سفارة بلاده بياناً كاذباً حول الانتخابات الرئاسية الروسية.

ونقلت روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان: إنه “تم استدعاء القائم بأعمال أستراليا المؤقت في روسيا جيريمي غوثري إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية في 22 آذار حيث تم تقديم احتجاج قوي إليه فيما يتعلق بالبيان الذي نشرته السفارة الأسترالية على منصة تليغرام والذي يشكك في وحدة أراضي روسيا، ويحتوي على معلومات كاذبة بشكل متعمد حول التصويت في عدد من المناطق الروسية خلال الانتخابات الرئاسية الروسية”.

وأضافت الوزارة: “طالبنا السفارة الأسترالية بحذف رسالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث” كما تم التأكيد للقائم بالأعمال الأسترالي بأن “تصرفات البعثة الدبلوماسية هذه تعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية الروسية”.

ودعت الوزارة القائم بأعمال أستراليا إلى ضرورة الالتزام بالمادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والتي تنص على التزام الدبلوماسيين الأجانب باحترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة.

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