وضع ثلاثة مخابز في الخدمة بدير الزور وإدلب

دير الزور-سانا

ضمن المساعي لإعادة تأهيل وتحديث خطوط الإنتاج في المخابز المتضررة جراء الإرهاب، وضعت المؤسسة السورية للمخابز مخبز الميادين في دير الزور ومخبزي خان شيخون وأبو الظهور في إدلب بالخدمة.

مدير عام المؤسسة العامة للمخابز مؤيد الرفاعي أوضح في تصريح لـ سانا أن المؤسسة قامت بتأهيل وصيانة خط الإنتاج الأول في مخبز الميادين بدير الزور على أن يوضع خط الإنتاج الثاني في الخدمة خلال الفترة القادمة، كما تمت إضافة خط إنتاج جديد لمخبز خان شيخون، في حين تمت إعادة تأهيل البناء بشكل كامل، وتركيب خط إنتاج جديد بمخبز أبو الظهور في إدلب، مؤكدا أنه تم تزويد هذه المخابز بكميات كافية من الدقيق والملح والخميرة والمحروقات لضمان جودة الرغيف المنتج وإيصاله للأهالي في تلك المناطق التي ضربتها يد الإرهاب.

ولفت الرفاعي إلى أن مخبز خان شيخون ينتج 11800 ربطة يومياً تغذي المدينة والريف التابع لها، حيث يصل عدد المستفيدين إلى حوالي 39000 نسمة، في حين ينتج مخبز أبو الظهور 2300 ربطة يومياً تغذي منطقة أبو الظهور والريف التابع لها، ويبلغ عدد المستفيدين حوالي 8000 نسمة.

وأشار مدير عام المؤسسة إلى أن العمل مستمر لإعادة تأهيل وترميم وتحديث خطوط الإنتاج المتضررة جراء التخريب والإرهاب الممنهج الذي استهدف البنى التحتية وأدى إلى حرمان الأهالي من احتياجاتهم الأساسية اليومية، ضمن خطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمؤسسة السورية للمخابز، مؤكداً العمل بوتيرة عالية لإعادة تأهيل وتحديث وصيانة المخابز والأفران.

يذكر أن المؤسسة السورية للمخابز أعادت تأهيل حوالي 90 مخبزاً منها تضرر جراء الإرهاب وأخرى بالزلزال وبعضها متهالك بسبب سنوات الحرب والحصار التي مرت على سورية خلال السنوات الماضية.

علي عجيب

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