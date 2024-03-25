القوات الروسية تدمر صاروخي إس 200 أطلقتهما قوات نظام كييف في سماء روستوف

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت صاروخين مضادين للطائرات من طراز إس 200 أطلقتهما قوات نظام كييف اليوم باتجاه منطقة روستوف.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: “تم رصد محاولتين من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بصواريخ مضادة للطائرات من طراز إس 200، تمت إعادة تصنيعها لتتمكن من ضرب أهداف أرضية داخل حدود روسيا الاتحادية”.

وأضاف البيان: ” تمكنت أنظمة الدفاع الجوية المناوبة من التصدي للمحاولة الأوكرانية، وتم تدمير الصاروخين”.

وكان الجيش الروسي أعلن في وقت سابق اليوم إحباط محاولة قوات نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي على الأراضي الروسية، وإسقاط 12 طائرة أوكرانية دون طيار فوق مقاطعتي روستوف وسمارا.

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