إغلاق عدد من الموانئ البحرية حتى إشعار آخر بسبب الأحوال الجوية السائدة

دمشق-سانا

أعلنت المديرية العامة للموانئ في وزارة النقل اليوم إغلاق عدد من الموانئ البحرية في اللاذقية اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر بسبب الأحوال الجوية السائدة.a

وأوضحت وزارة النقل في بيان لها أنه تم إغلاق مؤقت للموانئ البحرية ( الميناء التجاري في اللاذقية – وجميع موانئ الصيد والنزهة والمراسي في اللاذقية – بانياس- جبلة- البسيط ) باستثناء ( مرفأ طرطوس التجاري- يناء أرواد) بسبب الأحوال الجوية السائدة من ارتفاع موج البحر وازدياد سرعة الرياح.

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