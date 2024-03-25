منبر ثقافي إبداعي لطلائع حمص يحتفي بعيدي الأم والمعلم

حمص-سانا

احتفى فرع حمص لطلائع البعث اليوم بعيدي الأم والمعلم من خلال منبر ثقافي إبداعي في المركز الثقافي بحمص، قدم خلاله الأطفال فقرات منوعة من شعر وحكايا وكورال وأغانٍ.

وتضمنت الفعالية أيضاً تكريم مجموعة من المعلمات والأمهات تقديراً لجهودهن المتميزة وعطائهن.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين أمين فرع حمص لطلائع البعث خالد جنيات أن شهر آذار هو شهر العطاء، ففيه نحتفل بعيدي الأم والمعلم وهما عنوان للتضحية والعطاء والحب، والسبيل الوحيد لبناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة والأخلاق والثقافة وقادر على النهوض بسورية وإعادة أمجادها.

وأشارت عضو قيادة فرع حمص لطلائع البعث رئيسة مكتب الثقافة والفنون فاتن المحمود إلى أن المنظمة تحتفي بالمعلم والأم بشكل سنوي تقديراً لعطائهما، ويتم الاحتفال باختيار الفقرات الأجمل من مختلف المناطق الطليعية وتقديمها بحفل على مستوى الفرع.

ومن المعلمات المكرمات بينت المعلمة ميرفت الزعبي أن التكريم هو مدعاة فخر، وحافز لتقديم المزيد من العطاء والعمل على بناء جيل يعد بمستقبل أفضل.

وقال الأطفال سيلينا بلول وأنور الخوري ولانا السيد إن المعلمين هم صناع العقول وأمل الأمة نحو التطور والتقدم، وأقل ما يمكن تقديمه لهم هو التكريم والتقدير والاحترام.

بدورهم الأطفال جوري مضيها ويحيى رحمة وعدي الصالح ومصطفى سليمان وعيسى جمال بينوا أن الأم هي رمز المحبة والعطف والحنان وكل ما يقال في وصفها يبقى قليلاً أمام تضحياتها.

لارا أحمد

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