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آلاف الأشخاص يتظاهرون في جنوب إفريقيا تضامناً مع غزة

2024-03-25

جوهانسبرغ-سانا

خرج آلاف الأشخاص في جنوب إفريقيا في مسيرة تضامنية مع قطاع غزة المنكوب الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي وحشي منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن آلاف الأشخاص ساروا إلى مدينة كيب تاون ولمسافة 41 كيلومتراً، وهي مسافة تمثل طول قطاع غزة بدءاً من بلدة “سيمون” جنوب مدينة كيب تاون وانتهاء بوسط المدينة للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واحتشد في المسيرة آلاف الأشخاص من 20 دولة و160 مدينة للمشاركة في هذا الحدث التضامني مع فلسطين، تحت شعار”الحج من أجل وقف إطلاق النار في غزة”.

ودعا المشاركون الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية إلى وقف العدوان الإسرائيلي، ورددوا طوال المسيرة أدعية وصلوات من أجل الفلسطينيين.

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