الأمم المتحدة: حاجة شمال قطاع غزة للدعم هي الأشد إلحاحاً

نيويورك-سانا

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أن شمال قطاع غزة لم يتلق مساعدات غذائية خلال اليومين الماضيين، وأن الحاجة إلى الدعم الإنساني في المنطقة هي الأكثر إلحاحاً.

وأوضح المكتب في حسابه على منصة إكس اليوم أن “المساعدات الغذائية الحيوية لآلاف الأشخاص في شمال غزة توقفت خلال الساعات الـ 48 الماضية بسبب عدم إمكانية توفر وصول آمن إلى المنطقة”.

ولفت المكتب إلى أنه “مع تزايد المجاعة في غزة تضطر الأسر إلى البحث عن خيارات من أجل البقاء على قيد الحياة”.

وفي انتهاك للقوانين الدولية يمنع كيان الاحتلال الإسرائيلي وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وتسبب بحدوث مجاعة أودت بحياة الكثيرين حتى الآن.

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