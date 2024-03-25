منظمة دولية: ثلاثة آلاف قنبلة على الأقل لم تنفجر في غزة

باريس-سانا

أعلنت منظمة “هانديكاب انترناشونال” الدولية أن 3 آلاف قنبلة على الأقل من أصل 45 ألفاً أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بين السابع من شهر تشرين الأول الماضي ومنتصف شهر كانون الثاني الماضي لم تنفجر.

ونقلت شبكة” سكاي نيوز” الإخبارية عن نائب مدير العمليات الدولية في المنظمة جان بيار ديلومييه قوله: إن “القنابل التي لم تنفجر ستشكل في الواقع خطراً إضافياً، ولا سيما بالنسبة للمدنيين عند العودة في الوقت الذي يتعين فيه نشر المساعدات الإنسانية”.

وكان ديلومييه أمضى عدة أيام في مدينة رفح، حيث يقيم نحو 1.5 مليون فلسطيني معظمهم من النازحين من داخل قطاع غزة.

ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية فإن عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 171 على قطاع غزة ارتفع إلى 32333 شهيداً و 74694 جريحاً.

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