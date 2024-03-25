نشطاء يحتجون على قيام سفينة للاحتلال الإسرائيلي بتفريغ حمولتها في ميناء سيدني

سيدني-سانا

نظم نشطاء أستراليون وقفة احتجاجية في ميناء بوتاني للتعبير عن تضامنهم مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل.

وذكرت صحيفة “بريسبان تايمز” الأسترالية أن الناشطين احتشدوا وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية احتجاجاً على قيام سفينة إسرائيلية بتفريغ حمولتها في الميناء، داعين إلى وقف العدوان على غزة فوراً.

وطالب النشطاء الحكومة الأسترالية بالتحرك لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

ووفقاً للصحيفة، أوقفت السلطات الأسترالية 19 متظاهراً بعد رفضهم إنهاء الوقفة الاحتجاجية وتدخل قوات الشرطة لفضهم ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الطرفين.

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