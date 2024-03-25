الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 400 عسكري وإسقاط 103 مسيرات أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 405 عسكريين أوكرانيين وتدمير آليات ومعدات عسكرية غربية على مختلف محاور القتال خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة إلى أن القوات الروسية استهدفت 3 ألوية من القوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون، وحققت في صفوفها إصابات مؤكدة، فيما خسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 110 عسكريين في اتجاه جنوب دونيتسك خلال يوم واحد.

ودمرت القوات الروسية محطتين للحرب الإلكترونية تابعتين للقوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك، كما تمكنت من تحسين الوضع على طول خط المواجهة في اتجاه أفديفسكي، وصدت 10 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية التي خسرت ما يصل إلى 120 عسكرياً.

ودمرت الدفاعات الجوية الروسية 103 طائرات أوكرانية مسيرة، وأسقطت 31 صاروخاً من طراز هيمارس وفامباير وأوروغان، كما استهدفت القوات الروسية أفراداً ومعدات للقوات الأوكرانية في 142 منطقة.

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