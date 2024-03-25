توزيع مساعدات غذائية على أطفال مصابين بمرض السرطان والتلاسيميا في الحسكة

الحسكة-سانا

وزعت المؤسسة السورية لعلاج سرطان الأطفال ورعايتهم في مدينة الحسكة اليوم، سلالاً غذائية لأسر الأطفال المصابين بالسرطان والتلاسيميا، ضمن حملة (تشارك بالخير) التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التعاون مع المنظمات الأهلية.

وبين محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح أن هذه المبادرة تأتي ضمن الخطة الحكومية لتنسيق الجهود خلال شهر رمضان المبارك بين كل الفعاليات الخيرية والإنسانية والمنظمات، من أجل التخفيف من معاناة الأسر وتقديم ما تحتاجه خلال شهر الصيام ومساعدة الأسر المستحقة والمحتاجة، مؤكداً أهمية التنسيق والتكامل في العمل لتشمل المساعدات المقدمة أكبر عدد من العائلات.

من جانبه، أوضح نائب مدير فرع المؤسسة السورية لعلاج سرطان الأطفال في الحسكة سائد الخالد، أن عمليات التوزيع شملت 116 عائلة من عوائل الأطفال المصابين بمرض السرطان والتلاسيميا الذين يستفيدون من الخدمات العلاجية التي تقدمها الجمعية، بهدف إعانة أسرهم ومساعدتها لتأمين قسم من احتياجات الشهر الفضيل وتخفيف الأعباء المادية المترتبة عليها.

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