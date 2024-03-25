رئيسي: ما يعانيه الفلسطينيون في غزة ناجم عن غياب العدالة في النظام العالمي

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون ويشهدها قطاع غزة ناجمة عن غياب العدالة في النظام العالمي الحالي.

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية عن رئيسي قوله خلال اجتماع لمديرين ومسؤولين في حكومة بلاده: إن “الظروف البشعة التي يعاني منها أهالي قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي الوحشي المستمر تستدعي من المجتمع الدولي التحرك لوقفها”، مشيراً إلى أن “دماء شهداء غزة وتضحيات أهلها لا بد وأن تسفر عن تغير الوضع والظروف في العالم والسير قدماً نحو قيام نظام عالمي أكثر عدلاً”.

من جانب آخر، تطرق رئيسي إلى شعار العام الإيراني الجديد، مؤكداً أن شعار “القفزة الإنتاجية بمشاركة الشعب” مبني على الحاجة الملحة التي تشهدها البلاد لزيادة الإنتاج، موضحاً أن الاقتصاد يعد اليوم القضية المحورية ويجب النهوض به وتطويره، بما يحق المزيد من التقدم والازدهار للشعب الإيراني.

وأكد رئيسي أن تطوير الإنتاج يجب أن يحظى بدعم جميع القطاعات وذلك قابل للتحقق نظراً إلى طاقات وقدرات البلاد والموارد الإنسانية، داعياً إلى تسهيل العمل للقطاع الخاص والمشاركة الشعبية وتقديم الدعم الحكومي لكل هذه القطاعات.

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