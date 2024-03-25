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غوتيريش: الأونروا هي شريان الحياة في قطاع غزة

2024-03-25

نيويورك-سانا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) هي شريان الحياة في قطاع غزة، داعياً الدول التي توقفت عن تمويلها إلى التراجع عن موقفها.

ونقلت وكالة وفا عن غوتيريش قوله في تصريح صحفي اليوم: إن الطريقة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة هي إيقاف إطلاق النار، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة ملتزمة بتقوية الأونروا ومصممة على استمرار عملها فهي شريان الحياة في القطاع.

وجدد غوتيرش تحذيره من أن الاجتياح البري الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب القطاع سيؤدي إلى كارثة إنسانية.

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